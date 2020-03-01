Samanyolu Haber /Gündem / Sputnik çalışanları gözaltına alındı /01 Mart 2020 13:00

Sputnik çalışanları gözaltına alındı

Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib krizi sonrası Sputnik'in üç çalışanının Ankara'daki evine saldırı girişimi olmuştu. Sputnik çalışanları pazar sabahı gözaltına alındı.

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Yeni Şafak'ın geçtiği habere göre Rusya merkezli yayın yapan Sputnik haber ajansının Ankara servisinde çalışan üç kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Ankara’da çalışanı iki gazeteci & bir tercümana, saldırı girişimine dair şikayet için gittikleri Emniyette, “biz de sizi arıyorduk, bir haberle ilgili ifadenizi alacağız” denildi. Gazetecilerin Basın Savcılığı’nda “Çalıntı eyalet: Hatay” haberinden ifadesi alınacak" paylaşımında bulundu.
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