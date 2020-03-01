Sputnik çalışanları gözaltına alındı









Yeni Şafak'ın geçtiği habere göre Rusya merkezli yayın yapan Sputnik haber ajansının Ankara servisinde çalışan üç kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.





Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Ankara’da çalışanı iki gazeteci & bir tercümana, saldırı girişimine dair şikayet için gittikleri Emniyette, “biz de sizi arıyorduk, bir haberle ilgili ifadenizi alacağız” denildi. Gazetecilerin Basın Savcılığı’nda “Çalıntı eyalet: Hatay” haberinden ifadesi alınacak" paylaşımında bulundu.