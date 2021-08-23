Samanyolu Haber /Dünya / Rus Sputnik V aşısı bir 'aldatmaca' mı? /23 Ağustos 2021 09:29

Rus Sputnik V aşısı bir 'aldatmaca' mı?

Türkiye ve birçok ülke, Rus Sputnik V aşılarının 2. dozlarını temin edemedi. Konuyla ilgili TRT World'de “Ülkeler ikinci doz teslimatlarını beklerken Sputnik V ‘aldatmaca’ olarak nitelendirildi” başlığıyla yapılan haberde, “İhanete uğramış gibi hissediyorum” diyen bir vatandaşın ifadelerine yer verdi.

SHABER3.COM

Türkiye, 2 dozu da birbirinden farklı özelliğe sahip olan Rus Sputnik V aşılarının 2. dozlarını henüz temin edememişken, benzeri sorunun Bolivya, Arjantin ve Venezüella’da da yaşandığı ortaya çıktı.

Bu ülkelerde de ilk dozdan farklı özelliğe sahip ikinci dozun tedariki gecikirken, TRT World 5 Ağustos'ta, Türkiye’nin de aldığı aşılar için “Ülkeler ikinci doz teslimatlarını beklerken Sputnik V ‘aldatmaca’ olarak nitelendirildi” başlığıyla bir haber yaptı. Haberde “İhanete uğramış gibi hissediyorum” diyen bir Venezüella vatandaşının görüşlerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan’da Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını duyurarak “En kısa sürede Sputnik V aşısının da ülkede kullanımına başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkıyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir” dedi.

Aşıların ilk sevkiyatı 14 Haziran’da 400 bin doz olarak yapıldı. Aradan 2 ay geçti, ancak aşıların kullanımına başlanmadı. Aşıların neden kullanılmadığını Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıklayan Koca, Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozlarının farklı olduğunu, farklı olan ikinci doz gelmediği için aşılamayı başlatmadıklarını ifade etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Türkiye gibi 2. dozlarındaki teslimatı geciken Arjantin, Sputnik V aşılarına alternatif olarak, 2. doz için Moderna veya AstraZeneca aşılarını yapabileceklerini söyledi. Venezüella’da da vatandaşların 2. doz randevularından aşı olamadan döndüğü belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus Sputnik V aşısı bir 'aldatmaca' mı? Sonraki Haber >>

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:52