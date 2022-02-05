Sputnik V aşısı kalıcı olarak tescillendi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının tüm araştırma aşamalarını başarıyla geçtiğini ve kalıcı tescil aldığını söyledi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının tüm araştırma aşamalarını başarıyla geçtiğini ve kalıcı tescil aldığını söyledi.





Gazetecilere konuşan Muraşko, “Sputnik V aşısı artık ön koşullara bağlı olmaksızın tescillenmiş durumda” dedi.





Adenovirüs vektör temelli aşı iki bileşenden oluşuyor. İki doz, üç haftalık arayla uygulanıyor. Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light da takviye doz olarak uygulanabiliyor. Ayrıca reşit olmayan kişiler için de Sputnik M aşısı bulunuyor.









Sputnik V aşısı olarak bilinen Gam-KOVİD-Vak aşısı, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı. Bu aşı, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.