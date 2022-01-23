Samanyolu Haber /Sağlık / Sputnik V aşısının burun spreyi denemeleri başlıyor /23 Ocak 2022 23:03

Sputnik V aşısının burun spreyi denemeleri başlıyor

Koronavirüse karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının burun spreyi formunun denemeleri için çalışmaların gelecek hafta başlamasının beklendiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan haber göre Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının burun spreyi şeklindeki versiyonunun klinik denemelerinin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.

Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, burun spreyi şeklinde geliştirdikleri Sputnik V aşısının gönüllüler üstündeki klinik denemelerinin gelecek haftanın hemen başında başlayacağını kaydetti.
Gintsburg, denemelerin ilk iki fazının üç ay süreceğini de ekledi.

Gamaleya Enstitüsü Direktörü, denemelerin birinci ve ikinci fazında aşının güvenli ve etkili olduğuna inanırlarsa, aşı için acil kullanım izni alabileceklerini ve aşının erkenden halkın kullanımına sunulabileceğini belirtti.

Gintsburg, burun spreyi formundaki aşının Omicron varyantının yayılımının önüne geçilmesine yardımcı olacağını da söyledi.


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