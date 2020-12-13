Samanyolu Haber /Sağlık / Sputnik V aşısının kaç yıl koruma sağladığı açıklandı /13 Aralık 2020 19:42

Sputnik V aşısının kaç yıl koruma sağladığı açıklandı

Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, kendilerinin geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19 karşı 2 yıl boyunca koruma sağlayabileceğini iddia etti.

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Koronavirüs salgının tüm dünyada yayılmaya devam ederken, aşı üreticileri ürettikleri aşılar hakkında bilgi paylaşımını sürdürüyor. Rusya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, koronavirüse karşı geliştirdikleri Sputnik V aşısı ile ilgili yeni detayları paylaştı.

Gintburg, elde ettikleri yeni sonuçlara göre aşının etkinlik oranının yüzde 96 olduğunu ifade ederek, diğer yüzde 4’lük dilimde yer alan kişilerde ise düşük ateş, burun akıntısı ve hafif öksürük görüldüğünü aktardı.

''EN AZ 2 YIL''

Sputnik V aşısının 2 yıl boyunca koruma sağladığına dair veriler elde ettiklerini savunan Gintburg, “Aynı platform temelinde geliştirilen Ebola aşısında olduğu gibi, Sputnik V aşısının koruma etkisinin de hemen fark edileceğini ve en az 2 yıl boyunca koruma sağlayabileceğine dair veriler edindik” dedi.

''KORUMA SAĞLADIĞI BELİRSİZ''

Kendilerinin geliştirdiği Sputnik V aşısını Pfizer‘in geliştirdiği koronavirüs aşısı ile karşılaştıran Gintburg, “Pfizer aşılarının ne kadar süreyle koruma sağladığı belirsiz. Ancak bu tür ilaçların genel etki mekanizmalarına göre koruma sürelerinin 4-5 ay olduğu düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

TOPLAM CAN KAYBI 46 BİN 453

Rusya geliştirdiği Sputnik V aşısını halka uygularken, vaka sayıları da yükselmeye devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 28 bin 137 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848’e yükseldi. Son 24 saatte 560 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 46 bin 453’e ulaştı.

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