Samanyolu Haber /Gündem / Squid Game'e rakip geliyor /31 Ekim 2021 12:07

Squid Game'e rakip geliyor

Netflix'in dünyaca ses getiren Kore yapımı Squid Game'e yine Güney Kore dizisi olan Dr. Brain rakip oldu.

SHABER3.COM

Dr. Brain dizisi, yayınlanan ilk fragmanının ardından , dizi severler tarafından merak konusu oldu. Kore yapımı dizinin başrolünde ise daha önce  Parasite filminde gördüğümüz  başarılı aktör  Lee Sun-kyun yer alıyor. Dizinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını ise Kim Jee-woon üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Apple+ imzalı dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışırken, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istemektedir.
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