Squid Game'e rakip geliyor

DİZİNİN KONUSU





Dr. Brain dizisi, yayınlanan ilk fragmanının ardından , dizi severler tarafından merak konusu oldu. Kore yapımı dizinin başrolünde ise daha önce Parasite filminde gördüğümüz başarılı aktör Lee Sun-kyun yer alıyor. Dizinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını ise Kim Jee-woon üstleniyor.Apple+ imzalı dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışırken, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istemektedir.