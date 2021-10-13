Samanyolu Haber /Gündem / Squid Game'i bakın kaç milyon kişi izledi /13 Ekim 2021 09:53

Squid Game'i bakın kaç milyon kişi izledi

Netflix'in adı tartışmalarla anılan Güney Kore dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak Netflix platformunun en popüler içeriği hâline geldi.

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

The Guardian'da yer alan habere göre, dört haftadan kısa süre önce yayına giren Squid Game, 111 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı. Dizinin 80'den fazla ülkede Netflix'in ilk sırasına yerleştiği belirtildi.

Squid Game'den önce rekor kıran dizi Bridgerton, 82 milyon insana ulaşmıştı.

Squid Game'in başarısı, K-pop, BTS grubu ve Oscar ödüllü Parasite filminden sonra Güney Kore'nin küresel popüler kültürde giderek yaygınlaşan etkisini ortaya koydu.

Netflix, sadece bu yıl Güney Kore'de üretilen dizi ve filmler için 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

Squid Game, Güney Kore'de maddi sorunlar yaşayan, borç batağındaki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.

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