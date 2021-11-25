Samanyolu Haber /Gündem / Squid Game'in kopyasını satan kurşuna dizildi, izleyene müebbet verildi /25 Kasım 2021 14:57

Squid Game'in kopyasını satan kurşuna dizildi, izleyene müebbet verildi

Güney Kore dizisi Squid Game, Kuzey Kore'yi karıştırdı. Dizinin kopyalarını satan kişi kurşuna dizilerek idam edildi. Diziyi izleyenlere ise çeşitli sürelerde hapis ve ağır işlerde çalışma cezaları verildi.

SHABER3.COM

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizi Squid Game, Kuzey Kore'de bir facianın yaşanmasına sebep oldu. Kuzey Kore'de Netflix'in hit dizisi “Squid Game”in kopyalarını satan bir kaçakçının kurşuna dizilerek ölüme mahkum edildiği belirtildi.

Gerçek Gündem'in Radio Free Asia'dan aktardığı habere göre, kaçakçının USB belleklerle ülkeye soktuğu dizi, bir öğrenci tarafından satın alındı. Arkadaşlarıyla diziyi izlemeye koyulan genç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer öğrencilerin ise beş yıl boyunca ağır şartlarda çalışmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLERİN DE GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Kaynaklara göre, okuldaki öğretmenler ve yöneticiler de işten atıldı. Bu kişilerin madenlerde çalışacağı ifade edildi. Kuzey Kore, Batı ve Güney Kore'den gelen materyallerin ülkeye girmesine katı bir yasak getirdi ve yetkililer artık yabancı medya bulmak için öğrencilerin okulunda arama yapıyor.

YASA BULUNUYOR

Ülkede ayrıca ''Gerici Düşünce ve Kültürün Ortadan Kaldırılması'' adında bir yasa bulunuyor. Buna göre, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerden herhangi bir video yapımının izlenmesi, ülkeye sokulması yasak. Sokulduğu takdirde kişiler ölüm cezasına çarptırılabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Squid Game'in kopyasını satan kurşuna dizildi, izleyene... Sonraki Haber >>

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:14