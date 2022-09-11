Samanyolu Haber /Dünya / ‘Srebrenitsa Kasabı’ Mladic hastaneye kaldırıldı /11 Eylül 2022 10:17

‘Srebrenitsa Kasabı’ Mladic hastaneye kaldırıldı

Srebrenitsa’daki soykırım ve savaş suçlarından 2017’de ömür boyu hapse mahkûm edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic, akciğer iltihabı nedeniyle hapis cezasını çektiği Lahey’de hastaneye kaldırıldı.

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Rus TASS haber ajansına göre, “Bosna Kasabı” lakaplı Ratko Mladic, kaldığı cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye yatırıldı.

Haberde, Mladic’in oğlu Darko Mladic’in, “Genel halsizlik, akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle cezaevi hastanesine kaldırıldı. Kontroller devam ediyor. Bize sonuçların en geç pazartesi günü belli olacağı bildirildi” açıklamalarına yer verildi.

Haberde, Mladic’in ağustos başında Kovid-19’a yakalandığı, cezaevinde uygulanan tedavinin yavaş ve yetersiz olduğu iddiası aktarıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANMIŞTI
Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de”Bosna Kasabı” lakaplı Ratko Mladic’in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic’in temyiz başvurusunu reddetmişti.

Bosna Hersek’te 1992-1995’teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995’te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da ele geçirilen Mladic’in davası Mayıs 2012’de başlamıştı.
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