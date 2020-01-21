Samanyolu Haber /Gündem / Srebrenitsa kurbanlarının yakınları Hollanda'yı AİHM'e şikayet etme kararı aldı /21 Ocak 2020 10:32

Srebrenitsa kurbanlarının yakınları Hollanda'yı AİHM'e şikayet etme kararı aldı

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa kentinin Temmuz 1995'te düşmesinden sonra, Hollanda askerleri tarafından Sırp güçlerine teslim edilen 350 Müslüman Boşnak'ın yakınları, Hollanda devleti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açma kararı aldı.

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Hollanda Yüksek Mahkemesi Temmuz ayında verdiği kararda, Potocari'deki Hollanda üssünde bulunan 350 Müslüman erkeğin ölümlerinden devletin yüzde 10 sorumlu olduğunu" belirtmişti.

"Srebrenitsa Anneleri" olarak bilinen kurban yakınları, daha önce Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından yüzde 30 olarak belirtilen devletin sorumluluğunun yüksek mahkeme tarafından düşürülmesine karşı çıktı.

Yaklaşık 900 kurban yakınını temsil eden avukat Simon van der Sluijs, Hollanda'daki yargı sürecinin tamamlanmasının ardından AİHM'e başvurma kararı aldı.

Yüksek Mahkeme Tavsiye Kurulu "Hollandalı askerler, Müslüman erkekleri üsten gönderdiklerinde öldürüleceklerini kesin olarak bilemezdi" diyerek, Hollanda'nın 350 Boşnak erkeğin ölümünden sorumlu tutulamayacağını bildirmişti.
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