Samanyolu Haber /Dünya / Sri Lanka 'ekonomnmik kriz protestoları' sebebi ile fena karıştı /11 Mayıs 2022 07:38

Sri Lanka 'ekonomnmik kriz protestoları' sebebi ile fena karıştı

Sri Lanka’da yaşanan büyük ekonomik kriz sokakların karışmasına neden oldu. Ülkeden son gelen bilgilere göre çıkan olaylarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin bir milletvekili olduğu iddiaları da gündeme geliyor. Olaylarda 200’den fazla kişinin de yaralandığı sanılıyor.

Sri Lanka fena karıştı

Olaylar, emniyet güçlerinin hükümeti protesto eden gruplara Pazartesi günü müdahale etmesiyle birlikte arttı. Polis ve göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.

Sokaklarda şiddet olaylarının yaşanmaya başlaması üzerine Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etti. Bakanlar kurulu da görevi bıraktı. Polis ülke genelinde asayişi sağlayabilmek için yarın sabah saat 7.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ülkede akaryakıt, doğalgaz ve elektrik sıkıntılarını protesto eden eylemciler gösterilerin kontroldan çıkmasıyla birlikte hükümet üyesi milletvekillerine ait çok sayıda ev ve işyerine saldırdı ve ateşe verdi. Yetkililer en az 38 ev ve 47 aracın ateşe verildiğini açıkladı.

Ülkenin Cumhurbaşkanı ve istifa eden başbakanın erkek kardeşi olan Gotabaya Rajapaksa, olayların son bulması çağrısında bulundu, polis ve askerin olayları bastırmak için tam yetkiyle donatıldığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı da vandallık yapan ya da başkalarına zarar veren kişilere karşı orduya “Vur emri” verildiğini açıkladı.

Protestocularsa Cumhurbaşkanı’nın da istifa etmesi için çağrı ve eylemlerini sürdürüyorlar.

Eğer Cumhurbaşkanı da istifa ederse anayasaya göre ülke meclisi yeni bir Cumhurbaşkanı seçme yetkisine sahip. Benzer şekilde meclisin geçici bir hükümet atama yetkisi de bulunduğuna dikkat çekiliyor.

ABD’den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sri Lanka’da yaşanan olaylarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Price, Washington yönetiminin ordunun olaylara müdahale etmesinden kaygı duyduğunu söyledi. Sözcü, barış yanlısı protesto gösterisi yapan kişilere karşı güç kullanılmasından dolayı derin bir endişe içerisinde olduklarını belirtti.

Price “Barış içerisinde eylem yapanların ister polis ister asker olsun hiç kimse tarafından şiddete maruz kalmamaları gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede protestolar elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasıyla birlikte bir grup göstericinin Başbakan Rajapaksa’nın konutunun etrafında toplanmasıyla başlamıştı. Sri Lanka bir süredir tarihinin en ağır ekonomik kriziyle boğuşuyor. Protestocuların ülkenin istifa eden başbakanı ve kardeşi Cumhurbaşkanı’nın ülkeden kaçmaması için havalimanına giden yollarda da barikat ve kontrol noktaları kurdukları belirtiliyor.
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Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

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