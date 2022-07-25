Samanyolu Haber /Gündem / Sri Lanka’nın eski Devlet Başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu! /25 Temmuz 2022 08:34

Sri Lanka’nın eski Devlet Başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu!

Sri Lanka'dan Singapur'a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hakkında Tamiller'e yönelik şiddet eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunularak tutuklanması istendi.

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Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeden kaçmış ve e-mail yoluyla görevinden istifa etmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ
Güney Afrika merkezli insan hakları grubu Uluslararası Hakikat ve Adalet Projesi (ITJP) şuan da Singapur’da bulunan Rajapaksa’nın 2009 yılında Savunma Bakanlığı görevindeyken Tamiller’e yönelik şiddet eylemleri sonucu Cenevre Sözleşmeleri’ni ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması talebinde bulundu.

SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNMAMIŞ

ITJP avukatı Alexandra Lily Kather, Rajapaksa’nın tutuklanması talebiyle Singapur Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda söz konusu insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtlar sunduklarını belirtti.

Singapur Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken, Bakanlık Rajapaksa’nın özel bir izinle ülkeye geldiğini ve sığınma başvurusunda bulunmadığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Rajapaksa'nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı.

Olayların ardından önce Maldivler'e sonra da Singapur'a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa'nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
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