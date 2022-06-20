Samanyolu Haber /Dünya / Sri Lanka polisinden gerçek mermili müdahale /20 Haziran 2022 22:58

Sri Lanka polisinden gerçek mermili müdahale

Sri Lanka'da bir süredir devam eden akaryakıt sıkıntı sonrasında bir istasyonda çıkan kavgaya polisin gerçek mermilerle müdahalede bulunduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habre göre Sri Lanka'da akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından çıkan kavgaya, polis gerçek mermiyle müdahale etti.

Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, ülkede gıda, yemek ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da vatandaşlar benzin alabilmek için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kolombo'nun kuzeyindeki Visuvamadu'da bulunan akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından sürücüler hükümeti protesto etmeye başlayarak polise saldırdı. Polise taş atarak saldıran sürücülere Sri Lanka polisi ise ateş açarak karşılık verdi.

Sri Lanka Ordusu Sözcüsü Nilantha Premaratne olayların ardından yaptığı açıklamada, "20 ila 30 kişilik bir grup polise taş yağdırdı ve bir ordu aracına zarar verdi. 4 sivil ve 3 asker yaralandı. Polis, ülkede kötüleşen ekonomik krizle bağlantılı olan huzursuzluğu bastırmak için ilk kez gerçek mermi kullanmak durumunda kaldı" dedi.

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera geçtiğimiz Cuma günü "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" açıklamasını yapmıştı.


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