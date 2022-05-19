Samanyolu Haber /Dünya / Sri Lanka ülke tarihinde bir ilk yaşandı /19 Mayıs 2022 22:56

Sri Lanka ülke tarihinde bir ilk yaşandı

Dünya genelinde görülen ekonomik dar boğaz nedeniyle derin bir ekonomik krize sürüklenen güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ülke tarihinde bir ilk yaşandığı ve vadesi gelen borcun ödeyemeyerek temerrüde düşüldüğü aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü.

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, karşı karşıya olunan ekonomik krize dair yaptığı basın açıklamasında, 78 milyon dolarlık vadesi dolmuş borcun faizinin ödenmesi için tanınan 30 günlük mühletin de dün dolmasına karşın borçların ödenememesiyle temerrüde düşüldüğünü söyledi.

Weerasinghe, "Pozisyonumuz çok açık, onlar (alacaklılar) yeniden yapılanmaya gidene kadar ödeme yapamayacağımızı söyledik. Yani buna önleyici temerrüt deniliyor. Konumumuz çok net, yapılandırma olana kadar borçları geri ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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