Samanyolu Haber /Gündem / Sri Lanka'da akaryakıt satışları durduruldu /28 Haziran 2022 11:08

Sri Lanka'da akaryakıt satışları durduruldu

Sri Lanka temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Sri Lanka hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede bugünden itibaren akaryakıt satışlarının durdurulduğu duyuruldu. Kısıtlamaların 10 Temmuz'a kadar devam edeceği, sorunun çözümü bulunmazsa bu tarihe kadar ülkedeki petrolün tamamen biteceği belirtildi. 

Reuters'in haberine göre, hükümetin bu kararının ardından ülkede her gün 3-4 saatlik elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hesaplamalara göre, ülkenin mevcut stokları bir haftadan kısa bir süre içinde tükenecek.

Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, 10 Temmuz'a kadar sadece gıda taşıyan araçlara, trenlere ve ayrıca tıbbi hizmet araçlarına yakıt verileceğini duyurdu .Gunewardena, "Sri Lanka, tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadı" dedi.

Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera bugün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerle görüşerek akaryakıt sıkıntısının çözülmeye çalışıldığını söyledi. Wijesekera'nın bugün Katar'ı ziyaret edeceği de açıklandı. Sri Lanka Enerji Bakanı'nın hafta sonu da Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Wijesekera sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akaryakıt ithalatı ve perakende satış pazarını petrol üreticisi ülkelerden şirketlere açmak için kabine onayı verildi" dedi. Plana göre, ülkedeki şirketler yurtdışından akaryakıt ithal edip satışlarını yapabilecek.
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