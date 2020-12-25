SsangYong iflas etti

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, kredi borcundan dolayı iflas başvurusunda bulundu. 55 milyon dolarlık kredi borcu olan şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuş Hintli Mahindra’nın SsangYong’un yüzde 75’ini satın alarak iflastan kurtarması sonrasında yoluna devam etme kararı almıştı.







Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz” denildi.





MGM DE İFLAS AÇIKLAMIŞTI





Global arenada bir diğer iflas haberi de dün ABD’den gelmişti. 1924'te kurulan Hollywood'un ünlü yapımcı şirketi Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları iflas ettiğini açıkladı. Şirketin 4 bin filmi ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi bulunuyor.