Putin'den BDT Zirvesi’nde liderlere altın yüzük

Putin, St. Petersburg'da düzenlenen BDT Zirvesi'nde ülke liderlerine yüzük hediye etti.







St. Petersburg'daki gayri resmi Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde Putin, BDT liderlerine sarı ve beyaz altından yapılan yüzükler takdim etti. Her yüzüğün tasarımında BDT amblemi ve 'Mutlu Yıllar 2023' sözleri yer aldı.





Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderlerinin yanı sıra Ermenistan başbakanı da yüzük hediyesini kabul etti. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise yüzük hediye edilir edilmez parmağına taktı.





Zirvede öne çıkan gündemler

İki gün süren Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler zirvesinde geniş kapsamlı konular ele alındı.







BDT üyesi ülkelerin ekonomik çıkarlarının daha geniş coğrafi alanların hedeflenmesi; BDT’ye sınırdaş ülkeler ve komşu bölgelerin ortak projelere katılması; transit ulaşım altyapılarının geliştirilmesi; enerji nakil rotalarının genişletilmesi; yeni haberleşme ve komünikasyon sistemlerinin kurulması; geleneksel işbirliğini niteliksel olarak yeni bir seviyeye çıkarmak;





Bu bağlamda taraflar, BDT üye ülkeleri dış politika kurumları arasındaki ilişkileri yoğunlaştırmak için çok taraflı siyasi istişarelerin etkili araçlarını oluşturarak, siyasi-diplomatik ilişkileri yoğunlaştırma gereğini BDT ülkeleri arasındaki sorunları daha hızlı çözmeyi hedeflediler.





Ayrıca Devlet Başkanları, yakın ve uzun vadede işbirliği önceliklerinin masaya yatırıldığı zirvenin, ortak çıkarlarla uyumlu yeni projelerin uygulanmasına yönelik çabaların daha da birleştirilmesi için güçlü bir ivme kazandıracağına olan güvenlerini ifade ettiler.





Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, pazartesi günü St.Petersburg kentinde yapılan BDT Devlet Başkanlarının resmi olmayan zirvesinde yaptığı konuşmada, Kuzey-Güney Uluslararası Uaşım Koridoru özel bir öneme sahip olduğunu ve bu rotadaki Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattının önemli bir ulaşım güzergahı olduğunu kaydetti. Kazak lider ayrıca, üye ülkelerin Devlet Başkanlarının Topluluğu modern küresel gerçeklere uyarlamak için BDT kapasitesini arttırmaları ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.





Laçın koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçın koridorunun Azerbaycan tarafından kapatılması sonrası Rus birliklerinin kontrolünden çıktığını savundu.







Laçın koridorunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu ve o bölgenin Rusya’nın sorumluluğunda bulunduğunu kaydeden Paşinyan, "Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasına göre Laçın koridoru Rus barış gücünün kontrolünde bulunmalı ve Azerbaycan, yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçın koridoru Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullandı.





Ermenistan’ı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere bağlayan tek yol olan Laçın koridoru, 12 Aralık’ta bir grup Azerbaycanlı çevre savunucusu tarafından kapatılmıştı. Azerbaycan yönetimi, çevrecilerin amacının koridoru trafiğe kapatmak olmadığını, sivil araçların her iki yönde hareket edebildiğini duyurmuştu.





samanyoluhaber.com - Moskova