Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’nın Leningrad Bölgesi’nde, St. Petersburg yakınlarında düzenlenen AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, birliğin ticaret, yatırım ve işbirliği bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Putin, “Birliğimiz, çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor” dedi.





Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladığını söyledi. Putin, Rusya’nın Avrasya’daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğine büyük değer verdiğini vurguladı.





AEB’nin Katkıları ve İşbirliği





Putin, AEB’nin ticaret hacmini artırdığını, yatırım alışverişlerini genişlettiğini ve üye ülkeler arasındaki iş bağlantılarını güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, bu entegrasyonun birliğe üye ülkelerin ekonomilerinin istikrarlı büyümesine ve vatandaşlarının refahına katkıda bulunduğunu söyledi.





Rusya’nın AEB’yi tam teşekküllü bir şekilde güçlendirmek için ortak çalışmalara büyük önem verdiğini belirten Putin, işbirliğini daha da derinleştirme arzusunda olduklarını ifade etti.





AEB’ye üye ülkeler Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’dan liderler zirveye katıldı. Ancak covid testi pozitif çıkan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan toplantıya video bağlantısıyla iştirak etti.