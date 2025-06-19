St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) başladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek forumun bu yılki ana teması "Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli" olarak belirlendi.





Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov'un açıklamalarına göre, 140 ülke ve bölgeden 20 binin üzerinde siyasetçi, iş insanı, ekonomist ve uzman forumda bir araya gelecek. Bu yüksek katılım, SPIEF'in uluslararası işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında önemli bir platform haline geldiğini gösteriyor.





Rus-Türk Enerji İşbirliği Gündemde





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son telefon görüşmesinde, enerji alanındaki işbirliğinin forum kapsamındaki görüşmelerde ele alınması kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki stratejik enerji projelerinin geleceği, forum programında ayrılan Türkiye kısmında masaya yatırılacak.





Küresel İsimler ve Önemli Görüşmeler





Rus lider Putin, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang gibi önemli isimlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.





Ayrıca Putin, dün akşam dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya geldi. 20 Haziran'da yapacağı ana konuşmada ise küresel ekonomi ve Rusya'nın pozisyonuna dair önemli mesajlar verecek.





Çok Yönlü Program





Forum kapsamında 150'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bunlar arasında; "Küresel Ekonomi: Küresel Büyüme İçin Yeni Platform", "Rus Ekonomisi: Büyümenin Yeni Niteliği", "Yeni Dünyada İnsan" başlıklı oturumlar ve Rusya- Afrika, Asya, Uzak Doğu ve Rusya-BDT iş diyalogları yer alacak.





Valday Kulübü'nün "Belirsizlik Dünyasında Dayanıklılık" temalı güvenlik oturumları düzenlenecek. Uzmanlar, özellikle çok kutuplu dünya düzeni, enerji güvenliği ve teknolojik liderlik konularının öne çıkacağını belirtiyor.





Bu yılki SPIEF, Batı yaptırımlarına rağmen Rusya'nın küresel ekonomideki rolünü ve uluslararası işbirliği potansiyelini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca forumun, yeni küresel ekonomik düzene yön veren kararlara zemin hazırlaması bekleniyor.