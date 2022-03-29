Standard&Poor’s, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye için hem Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) hem de ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.







GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER YÜZDE 4 BÜYÜYECEK

S&P Global, aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için milli gelir ve büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı. S&P Global, ‘gelişmekte olan piyasalar’ için 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme tahminini yüzde 4,8’den yüzde 4,0’a indirirken, 2023 için beklentisini de yüzde 4,4’ten 4,3’e çekti.





TÜRKİYE’NİN BÜYÜME TAHMİNİ 2.4’E İNDİRİLDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye içinse 2022 yılı GSYİH büyüme tahminini yüzde 3,7’den 2,4’e ve 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1’den 2,9’a indirdi. S&P Global, 2024 için GSYİH büyüme tahminini ise yüzde 3,0’dan 3,3’e yükseltti.





RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI’NIN ETKİLERİ AZALACAK

Yüksek emtia ve lojistik fiyatlarının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisinin devam edeceği belirtilen raporda, Rusya-Ukrayna savaşının ağır etkilerinin ise yılın üçüncü çeyreğinden itibaren azalacağı savunuldu.