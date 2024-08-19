Star Kolej Cape Town, 2024 ESKOM Bilim Fuarı Bölge Finali’nde madalyaları topladı

Türkmen Terzi - Güney Afrika







15 Ağustos’da ülkenin en prestijli yüksek öğretim kurumu olan Cape Town Üniversitesi’nin spor merkezinde organize edilen fuara, Star Kolej Fizik, Biyomedikal Bilimler, Çevre Bilimi, Yer Bilimleri, Tarım Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri gibi alanlarda toplam 30 proje ile katıldı.













Star Kolej’den yapılan açıklamada, ESKOM Bilim Fuarı’na katılma hakkı elde etmenin, okulun Fen, Matematik ve Sosyal Bilimler müfredatının bir parçası olan uzun ve kararlı bir hazırlık süreci gerektirdiği ifade edildi. Şubat ayından itibaren başlayan bu bilim serüveninde, öğrencilerin bilimsel yöntem izleyerek deneylerine yoğun çaba harcadıkları ve özenle oluşturdukları hipotezi doğru kanıtlamaya çalıştıkları belirtildi.















ESKOM Bilim Fuarı’nda madalyaların kriterleri şöyle: Altın yüzde 80 – 100, Gümüş yüzde 70 – 79 ve Bronz yüzde 60 – 69 aralığında. Madalyalar, Uluslararası Bilim Fuarı (ISF) finalistlerinin seçtiği özel bir jüri tarafından belirleniyor.















Star Kolej Cape Town’dan yapılan açıklamada, 6,7 ve 10. sınıflardan 5 öğrencinin Bronz kazandığı, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden toplam 7 öğrencinin Gümüş madalya aldıkları ve 7, 8, 9,10 ve 11. sınıflardan toplam 17 öğrencinin Altan Madalya ile ödüllendirildikleri duyuruldu. Star Kolej, ESKOM bilim şenliğine toplam 30 proje, 32 öğrenci ve 2 okul koordinatörü ile katılarak, madalyalar yanında bazı özel ödüller kazandı. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan sonuçlara göre iki öğrenci Özel Belediye Başkanı Ödülü, bir öğrenci Koruma Merkezi Ödülü, Mühendislik, Biyomedikal (genç ve büyük), Fizik, Kimya,Biyokimya (genç ve büyük), Sosyal Bilimler, Çevre, Yer Bilimleri alanlarında 9 bilim kategorisinde En İyi Proje Ödülleri, bir öğrenci ise hem Kraliyet Kimya Derneği hem de Rhodes Üniversitesi’nde İlk Yıl Bursu ödülleri kazandı. Bir öğrenci ise En İyi Kadın Proje ödülüne layık görülürken, 6 öğrenci Uluslararası Bilim Fuarı Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Star Kolej İlkokulu’ndan ise 4 öğrenci En İyi Proje ödülünün sahibi oldu.





Horizon Eğitim Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Star Kolej Cape Town’un başarısı şu sözlerle ifade edildi, “ESKOM Bilim Fuarı Bölge Direktörü Sayın. Olga Peel’e, ESKOM Bilim Fuarı Bölge Koordinatörü Sayın Lyndon Manas’a ve EXPO ekibine sağladıkları destek ve bu fırsat için teşekkür ederiz. Okul müdürümüz Sayın Karaayvaz’a, koordinatör öğretmenlerimiz Mrs. Brandt, Ms. Lee, Ms. Arend (İlkokul) ve Ms. Mohamed (İlkokul) ile Star College Cape Town ailesinin tüm üyelerine minnettarız. Son olarak, bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olan ve destekleriyle bize güç veren velilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Tebrikler, parlayan yıldızlarımız! Bilime olan tutkunuzun hiç sönmemesi dileğiyle, sizinle her zaman gurur duyuyoruz”.