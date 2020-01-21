Samanyolu Haber /Gündem / Star TV Genel Müdürü kovuldu /21 Ocak 2020 19:17

Star TV Genel Müdürü kovuldu

Halit Ergenç'in üniversiteden atılmış bir profesör rolünü oynadığı "Babil" dizisinin yapımcısı Ay Yapım dizi hakkında soruşturma açıldığı iddialarını tekzip etti. Dizinin yayınlandığı Star TV'de genel müdürün değiştirildiği iddia ediliyor.

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Kanun Hükmande Kararname (KHK) göndermesi ile yayınlandığı gün gündemi sarsan Star’ın yeni dizi Babil hakkında soruşturma açıldığına dair iddialar ortaya atıldı. 

Ay Yapım’ın avukatları tarafından yapılan açıklama ile iddialar tekzip edildi.

BİR AKADEMİSYENİN HİKAYESİNDEN İBARET

Ay Yapım’ın avukatlarıyla görüşen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar şunları aktardı: “Babil dizisine yönelik soruşturma açıldığı iddialarına yönelik yapım şirketinin avukatıyla konuştum. Soruşturma açıldığına yönelik kendilerine iletilen herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. Babil dizisinin rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesini anlattığını belirten avukat, ‘Zaman zaman bazı kişiler yeni başlayan projeler hakkında olmadık şeyler ortaya atıyorlar. Bizler de bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Babil dizisi bir akademisyenin hikâyesinden ibaret’ dedi.” 

AYNI GÜN YOLLAR AYRILDI

Yapılan açıklama ile yapım şirketi içerikle ilgili bir sorun yaşanmadığını vurgulasa da medyanın Medya Radar haber sitesi yazarı Murat Tolga Şen çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. 

İlk bölümün akabinde kanalda yaşananları kaleme alan Şen, "Dizi yayınlandıktan 3 gün sonraki -aslında araya hafta sonu girdiği için- ilk bölümden sonraki ilk iş gününde hakkında soruşturma açıldığı iddiasıyla aynı gün, 2018 yılının nisan ayında Star TV genel müdürü olarak göreve başlayan Çağatay Önal ile yollar ayrıldı.” ifadelerini kullandı.

YENİ GENEL MÜDÜR NERMİN YURTERİ OLDU

Şen'e göre Önal’dan boşalan koltuğa Doğuş Yayın Grubu İçerikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve NTV Genel Müdürü Nermin Yurteri’nin getirildi.
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