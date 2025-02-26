Samanyolu Haber /Dünya / Starbucks, 13 ürünü menüden çıkarıyor /26 Şubat 2025 10:31

Starbucks, 13 ürünü menüden çıkarıyor

ABD menşeli kahve devi Starbucks, 'az popüler' 13 ürünün önümüzdeki hafta itibarıyla menüden kaldırılacağını Pazartesi günü açıkladı.

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Firmadan yapılan duyuruda, 4 Mart Salı günü geçerli olacak şekilde "Royal English Breakfast Latte", "White Hot Chocolate" dahil bazı ürünlerin yeni dönemde müşterilere sunulmayacağı bildirildi.

"Bu ürünlerin satışı az. Yapımı ya karmaşık ya da menüdeki diğer ürünlere benziyor," dendi.

Seattle merkezli şirket, sade bir menüyle daha popüler ürünlere odaklanılacağını, bu sayede "mükemmel" lezzete ulaşılacağını öne sürdü.

Değişimle birlikte müşterilerin siparişlerini bekleme sürelerinin azalması, ürün kalitesindeki tutarlılığın artması öngörülüyor.

Buna ek olarak, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan "Cortado" ile ilkbaharda satışa sunulacak "Iced Cherry Chai" gibi birkaç yeni ürün ve mevsimlik spesiyallerde değişiklik beklenmiyor.

Devam eden aylarda başka içecek ve yiyeceklerin de menüden çıkarılacağı söyleniyor. Bu da firmanın ABD'deki operasyonlarında, 2025 mali yılının sonuna doğru yüzde 30'luk bir düşüş yaşayacağını gösteriyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Starbucks'ın 4 Mart Salı günü menüden kaldıracağı 13 ürün şu şekilde sıralandı:

- Iced Matcha Lemonade
- Espresso Frappuccino
- Caffè Vanilla Frappuccino
- Java Chip Frappuccino
- White Chocolate Mocha Frappuccino
- Chai Crème Frappuccino
- Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino
- Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino
- Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino
- White Chocolate Crème Frappuccino
- White Hot Chocolate
- Royal English Breakfast Latte
- Honey Almondmilk Flat White

Firma son olarak verimliliği artırmak için dünya çapında 1.100 çalışanı işten çıkarma kararı almıştı.

Pazartesi günü çalışanlara gönderilen bir mektupta Starbucks CEO'su Brian Niccol, şirketin salı günü öğlene kadar işten çıkarılanları bilgilendireceğini söyledi.

Ayrıca, Starbucks'ın ayrıca yüzlerce açık ve doldurulmamış pozisyonu da ortadan kaldırdığını belirtti.

Niccol mektubunda, "Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamak" diye yazdı.
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