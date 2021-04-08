Samanyolu Haber /Dünya / Starbucks'tan ABD'de yeni adım /08 Nisan 2021 19:50

Starbucks'tan ABD'de yeni adım

Starbucks'ın piloy uygulama olarak ABD'deki 5 şubesinde başlattığı uygulama çerçevesinde, müşterilere içeceklerini yeniden kullanılabilir bir bardakta alma seçeneği sunulacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, ABD'deki 5 şubesinde başlattığı yeni bir program ile, müşterilere içeceklerini yeniden kullanılabilir bir bardakta alma seçeneği sunuyor.

Starbucks, Dünya Günü öncesinde müşterileri içeceklerini daha sonra iade edilecek, sterilize edilecek ve tekrar dolaşıma sokulacak yeniden kullanılabilir bir kapta almaya teşvik eden yeni bir Kupa Ödünç Alma programını duyurdu. Bu program şu an yalnızca beş Seattle mağazasında 31 Mayıs'a kadar test ediliyor, ek değişikliklerin geleceğine işaret ediyor.

Arabaya servis sırasında veya Starbucks uygulaması aracılığıyla sipariş verirken müşteriler, içeceklerini yeniden kullanılabilir fincanda almak için 1 dolar tutarında iade edilebilir bir depozito ödeyecekleri belirtildi. Bir sonraki ziyaretlerinde, müşterilerin aynı yeniden kullanılabilir fincanı, lobide bulunan temassız bir iade kioskuna veya arabaya servis tarafından temizlenebilmesi için tarayıp bırakmaları bekleniyor.

Yeniden kullanılabilir bardağı iade etmek için evlerinden ayrılmak istemeyen müşteriler için Starbucks, Ridwell teslim alma hizmetiyle ortaklık kurdu. Starbucks atıklarını yarı yarıya azaltma hedefi koydu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Starbucks'tan ABD'de yeni adım Sonraki Haber >>

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:08