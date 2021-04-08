Starbucks'tan ABD'de yeni adım

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, ABD'deki 5 şubesinde başlattığı yeni bir program ile, müşterilere içeceklerini yeniden kullanılabilir bir bardakta alma seçeneği sunuyor.





Starbucks, Dünya Günü öncesinde müşterileri içeceklerini daha sonra iade edilecek, sterilize edilecek ve tekrar dolaşıma sokulacak yeniden kullanılabilir bir kapta almaya teşvik eden yeni bir Kupa Ödünç Alma programını duyurdu. Bu program şu an yalnızca beş Seattle mağazasında 31 Mayıs'a kadar test ediliyor, ek değişikliklerin geleceğine işaret ediyor.





Arabaya servis sırasında veya Starbucks uygulaması aracılığıyla sipariş verirken müşteriler, içeceklerini yeniden kullanılabilir fincanda almak için 1 dolar tutarında iade edilebilir bir depozito ödeyecekleri belirtildi. Bir sonraki ziyaretlerinde, müşterilerin aynı yeniden kullanılabilir fincanı, lobide bulunan temassız bir iade kioskuna veya arabaya servis tarafından temizlenebilmesi için tarayıp bırakmaları bekleniyor.





Yeniden kullanılabilir bardağı iade etmek için evlerinden ayrılmak istemeyen müşteriler için Starbucks, Ridwell teslim alma hizmetiyle ortaklık kurdu. Starbucks atıklarını yarı yarıya azaltma hedefi koydu.