Samanyolu Haber /Gündem / Starbucks'tan Türkiye kararı /18 Mart 2020 09:51

Starbucks'tan Türkiye kararı

Türkiye’de binlerce şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, korona virüs tedbileri nedeniyle şubelerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteren ABD menşeili kahve zinciri Starbucks, korona virüs tedbirleri nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattığını duyurdu

Starbucks Türkiye'den yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda 16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle ülke genelinde insanların birbirine yakın olarak bulunabileceği tüm tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kafe ve kafeterya vb. faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Starbucks mağazalarımızı da geçici olarak kapatmış bulunuyoruz" denildi. 

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