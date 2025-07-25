Samanyolu Haber /Teknoloji / Starlink çöktü, Elon Musk ne dedi? /25 Temmuz 2025 10:48

Starlink çöktü, Elon Musk ne dedi?

Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink ağı perşembe akşamı dünya genelinde bir kesinti yaşadı. Türkiye saatiyle 22.00 sularında başlayan kesinti, binlerce kullanıcıyı internetsiz bıraktı. Starlink'in X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, sistemin bir ağ sorunu yaşadığı ve çözüm için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Bağımsız şikâyet platformu Down Detector’da dünya genelinden 60 binden fazla kesinti bildirimi yapıldı. Kullanıcıların büyük bölümü "tam kesinti" yaşadığını bildirdi. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Avrupa, ABD, Afrika, Asya ve Avustralya yer alıyor. Kolombiya, İtalya (Sardunya), İsveç (Stockholm) ve ABD (New Hampshire) gibi bölgelerden gelen bildirimler kesintinin küresel boyutunu gözler önüne serdi.

Musk: "Kök nedeni çözeceğiz"

Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hizmet kısa süre içinde geri yüklenecek. Kesinti için özür dileriz. SpaceX, bunun tekrar yaşanmaması için kök nedeni tespit edecek,” ifadelerini kullandı.

Kesintinin nedeni ya da kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kritik Altyapılar Etkilenmiş Olabilir

Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere bazı hükümet ve kurumların internet erişimi için Starlink'e bağımlı olduğu biliniyor. Bu kurumların nasıl etkilendiği ise belirsizliğini koruyor.

Starlink Nedir?

Starlink, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine bağlı bir uydu internet sağlayıcısı. Yaklaşık 130 ülke ve bölgeye mobil geniş bant hizmeti sunan Starlink’in şu anda binlerce aktif uydusu bulunuyor. Şirket, uzun vadede 34 binden fazla uydu ile küresel kapsamı genişletmeyi hedefliyor.

Kesintinin, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan T-Mobile işbirliğindeki doğrudan cep telefonuna internet hizmetini etkileyip etkilemediği ise henüz netleşmedi.
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