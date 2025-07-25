Starlink çöktü, Elon Musk ne dedi?

Starlink Nedir?





Bağımsız şikâyet platformu Down Detector’da dünya genelinden 60 binden fazla kesinti bildirimi yapıldı. Kullanıcıların büyük bölümü "tam kesinti" yaşadığını bildirdi. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Avrupa, ABD, Afrika, Asya ve Avustralya yer alıyor. Kolombiya, İtalya (Sardunya), İsveç (Stockholm) ve ABD (New Hampshire) gibi bölgelerden gelen bildirimler kesintinin küresel boyutunu gözler önüne serdi.Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hizmet kısa süre içinde geri yüklenecek. Kesinti için özür dileriz. SpaceX, bunun tekrar yaşanmaması için kök nedeni tespit edecek,” ifadelerini kullandı.Kesintinin nedeni ya da kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere bazı hükümet ve kurumların internet erişimi için Starlink'e bağımlı olduğu biliniyor. Bu kurumların nasıl etkilendiği ise belirsizliğini koruyor.Starlink, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine bağlı bir uydu internet sağlayıcısı. Yaklaşık 130 ülke ve bölgeye mobil geniş bant hizmeti sunan Starlink’in şu anda binlerce aktif uydusu bulunuyor. Şirket, uzun vadede 34 binden fazla uydu ile küresel kapsamı genişletmeyi hedefliyor.Kesintinin, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan T-Mobile işbirliğindeki doğrudan cep telefonuna internet hizmetini etkileyip etkilemediği ise henüz netleşmedi.