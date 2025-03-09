Samanyolu Haber /Dünya / Starlink uydu internet sistemi Ukrayna’da kapatıldı mı? /09 Mart 2025 12:48

Starlink uydu internet sistemi Ukrayna’da kapatıldı mı?

Ukrayna merkezli tartışmalar sıcaklığını korurken, Starlink internet verici sistemlerin Ukrayna'da kapatıldığı iddiası gündeme geldi. Uydu sistemlerinin sahibi Elon Musk'tan iddialara cevap geldi.

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Reuters, ABD’nin Ukrayna’daki mineral kaynaklara erişim anlaşmasını müzakere ederken Starlink internet vericilerinin kapatılmasının gündeme getirdiğini iddia etmişti. 

Ukrayna’daki Starlink uydu internet sisteminin kapatılma ihtimalinin, Kiev’in istihbarat kabiliyetlerini ciddi şekilde zayıflatacağı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni yüzyıl öncesine götüreceği iddia edildi.

Ancak Starlink internet verici sistemlerin sahibi Elon Musk bu iddiaları reddetti. Pentagon, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Musk yaptığı açıklamada “Starlink, Ukrayna’daki birliklere hizmet vermeye devam edecek” diyerek kesinti iddialarını yalanladı.

İspanyol gazetesi Mundo, olası bir kesinti durumunda Ukrayna’nın askeri iletişiminin tamamen kesileceğini ve ordunun koordinasyonunun büyük ölçüde zarar göreceğini belirtti.

Alternatif iletişim yöntemleri bulunuyor

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Starlink’in devre dışı kalması durumunda alternatif iletişim yöntemlerinin bulunduğunu söyledi. Ukrayna ordusunun hava keşif destek merkezi başkanı Mariya Berlinska, Starlink’in herhangi bir anda kapatılabileceğini ve bunun ordu içinde büyük bir kaosa yol açacağını ifade etti.

Bununla birlikte, İngiliz gazetesi inews, Ukrayna ordusunun yarısından fazlasının Starlink’in kesilmesi durumunda iletişimsiz kalacağını bildirdi. ABD’nin Ukrayna’ya yönelik istihbarat paylaşımını durdurduğuna dair haberler de dikkat çekti.

Financial Times, Washington’un Kiev’e istihbarat sağlamayı kestiğini, Sky News ise bunun kısmi değil, tamamen bir kesinti olduğunu aktardı. Daily Mail, ABD’nin İngiltere’nin de Ukrayna’ya Amerikan istihbarat bilgilerini iletmesini yasakladığını öne sürdü.
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