Elon Musk'ın Starship'i taşıyan dev roketi, ilk test uçuşunda patladı

Uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan Amerikalı SpaceX'in uzay gemisi Starship'i taşıyan yeni dev roketi, ilk test uçuşunda başarıyla fırlatılmasının ardından infilak etti.



Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, yeni nesil Starship yolcu gemisini taşıyan 'Super Heavy' roketinin mürettebatsız test uçuşunun havalandıktan kısa süre sonra aracın patlamasıyla sona erdiğini duyurdu.



32 kilometrelik irtifaya ulaşmayı başaran dev roket, test uçuşunun birincil hedefi olan yeni uzay aracını yerden kaldırmayı başarıyla yerine getirmesinden dolayı SpaceX yetkilileri tarafından alkışlarla kutlandı. Uzmanlar, test uçuşunun şirketin ek testlerle ilerlemesinin önünü açacak çok sayıda önemli veri sağlayacağını söyledi.



NASA yöneticisi Bill Nelsonda paylaştığı tweetinde "Starship'in ilk entegre uçuş testi için @SpaceX'i kutluyorum! Tarih boyunca her büyük başarı belli bir düzeyde hesaplanmış risk gerektirmiştir. Çünkü büyük risk büyük başarı getirir. SpaceX'in öğreneceği her şeyi, bir sonraki uçuş testini ve ötesini dört gözle bekliyoruz" diyerek şirketi kutladı.



SpaceX, 120 metre yüksekliğindeki roketin uzaya 90 dakikalık bir uçuş yapmasını planlıyordu.



Federal Havacılık İdaresi'nden üst düzey bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, uzay aracının otomatik uçuş sonlandırma sisteminin devreye girerek roketin parçalanmasını tetiklemiş olabileceğini söyledi.



SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk ise Twitter'da yaptığı açıklamada bir sonraki Starship test fırlatmasının "birkaç ay içinde" olacağını ifade ederek, "Starship'in heyecan verici test lansmanı için tebrikler @SpaceX ekibi! Birkaç ay içinde yapılacak bir sonraki test fırlatması için çok şey öğrendik" dedi.



Bununla birlikte test, Starship gemisini uzaya yerleştirmek ve Pasifik'e düşmeden önce önemli aerodinamik kuvvetler ve hipersonik hızlarda Dünya atmosferine yeniden girmek gibi diğer bazı hedeflere ulaşmakta yetersiz kaldı.



Yine de yeni Starship'i taşıyan roketi ilk kez fırlatabilmek, SpaceX'in NASA'nın yeni başlattığı insanlı uzay uçuşu programı Artemis'in önemli bir ortağı olarak astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a gönderme hedefinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.



Starship’in paslanmaz çelikten yapıldığı, “Süper Ağır” roketinin yeniden kullanılmak üzere tasarlandığı ve SpaceX’in, roketi planlanmış bir Ay görevinde kullanmak için NASA ile anlaşması olduğu biliniyor.