Samanyolu Haber /Spor / Stefan Kuntz'tan 'ayrılık' açıklaması /21 Eylül 2022 19:31

Stefan Kuntz'tan 'ayrılık' açıklaması

Milli Takım'dan ayrılacağı yönünde çıkan habere cevap veren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un "Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesinde konuştu.

"Şu ana kadar gayet iyi getirdik, hedefimiz iki maçı da kazanmak" diyen Alman teknik adam, kadroya davet edilmeyen Salih Uçan ve Umut Bozok için gelen soruya, "Açıkçası benim kafamdaki düşünce şuydu; mayıs ve haziran dönemindeki maçları hangi oyuncularla geçtiysem yine aynı oyuncularla oynamak. Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık. Biz bir kitap yazmaya başladık ve onu bu oyuncularla yaptık. Ban göre doğru olan, onlarla devam etmek. Ekibimle birlikte lig maçlarını izledik ve şu an gördüğünüz oyuncuları çağırdık" diye cevap verdi.

AYRILIK HABERLERİNE CEVAP

Kuntz, son dönemde artan ayrılık haberlerinin sorulması üzerine, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış bir şey mi var? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. İnsanların görüşlerine saygı duyuyorum. Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısında da konuşan 59 yaşındaki teknik direktör, "UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek, ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıkladığımız kadroyu korumak istedik. Farklı oyuncuları toplamak, bence mantıklı bir şey değil. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmek. İkinci de takım ruhuydu" yorumunda bulundu.
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