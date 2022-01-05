Samanyolu Haber /Dünya / Steinmeier ikinci döneme koşuyor /05 Ocak 2022 08:00

Steinmeier ikinci döneme koşuyor

Almanya'da Yeşillerin de desteğini almasından sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bir dönem daha görevde kalmasının önü açılmış oldu.

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Koalisyondaki üç partinin de onaylamasının ardından deneyimli bir Sosyal Demokrat olan Steinmeier beş yıl daha cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

Cumhurbaşkanı 13 Şubat'ta Almanya parlamentosu üyeleri ve ülkedeki 16 eyaletin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak özel bir oturumda seçilecek.

Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Özgür Demokratların oturumda çoğunluğu sağlaması bekleniyor.

Salı günü yaptıkları açıklamada Yeşiller Steinmeier'i "çok iyi, saygı duyulan ve ülkesine büyük hizmetler etmiş bir cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

Steinmeier geçen yıl mayıs ayında henüz parlamento seçimleri yapılmamışken ikinci dönem için aday olacağını açıklamış ve koronavirüs salgını ile artan ayrılıkları düzeltmek için çaba sarfedeceğini belirtmişti.

Almanya'da cumhurbaşkanını yürütme anlamında sınırlı yetkileri olmasına rağmen sembolik olarak büyük önem taşıyor.

Steinmeier 2017 yılında cumhurbaşkanı olmadan önce Başbakan Angela Merkel'in kabinesinde iki dönem dışişleri bakanlığı yapmış öncesinde de Başbakan Gerhard Schroeder'in özel kalem müdürlüğünü yürütmüştü.
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