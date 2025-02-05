Steinmeier: Trump’ın Gazze önerisi kabul edilemez





Steinmeier: İki devletli çözümü savunuyoruz





Suriye'de "kapsayıcılık" vurgusu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili son önerisinin kabul edilemez olduğunu belirterek, ABD yönetimi ile bundan sonra kurulacak ilişkilerde bunun temel alınması gerektiğini kaydetti.DW Türkçe'de yer alan habere göre Steinmeier, 2 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında önce Suudi Arabistan’a ardından Ürdün’e gitmişti. Amman’dan sonra birkaç saatliğine Ankara’yı ziyaret eden Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Steinmeier'in aslında Kasım ayında gerçekleşmesi planlanan Suudi Arabistan ziyareti, Almanya'da koalisyon hükümetinin dağılmasıyla patlak veren kriz nedeniyle ertelenmişti. Geçen yıl Nisan ayında Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyen Steinmeier, bölgedeki gelişmeler üzerine Ürdün ve Türkiye’yi de seyahat programına dahil etmişti.Steinmeier, Erdoğan ile İsrail ve Filistin konusuna da değindiklerini belirterek, şöyle konuştu:“Sayın Cumhurbaşkanı ile şu anda Gazze'de yaşanan ateşkesin bir ilk adım olduğu konusunda hemfikiriz. Bu, kalan rehinelerin serbest bırakılması için ve aynı zamanda insani felaketin de sona erdirilmesi için bir ilk adım. Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne göndermek yönündeki teklifler, yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişeye ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk açısından kabul edilemez.”ABD yönetimi ile bundan sonra yapılacak görüşmeler için bu hususun önemli bir temel oluşturması gerektiğini söyleyen Steinmeier, Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunduklarını kaydetti.Steinmeier, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bir kez daha başsağlığı dileyerek, 140 milyon euroluk br kredinin ilk diliminin karara bağlandığını ve bu miktarın depreme dayanıklı okulların inşasında kullanılacağını bildirdi.Steinmeier, basın toplantısında Erdoğan'a hitaben “Sanıyorum ki ikimiz de şu konuda hemfikiriz; Ortadoğu'da ve bu bölgede çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Gazze’de ateşkes kararlaştırıldı. Rehinelerin serbest bırakılmasında ilerleme kaydedildi. Lübnan'la ateşkes, Esad rejiminin sona ermesi ve Suriye'de yeni bir başlangıç var. Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz. Fakat ortak bir çıkarımız var; o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi gerektiği” ifadelerini kullandı.Bölgede Türkiye’nin çok önemli bir aktör olduğunu da söyleyen Steinmeier, sözlerini şöyle sürdürdü:“Sayın Cumhurbaşkanıyla şu konuda hemfikiriz. Biz bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz. Bölgede kalıcı bir barış istiyoruz.”Steinmeier, Riyad ve Amman’daki temaslarında da belirttiği gibi Almanya’da yakında bir seçim olacağını hatırlatarak, Almanya’da bir siyasi dönüşüm yaşanacağını, ülkesinin Ortadoğu’daki bu değişimlerden etkilenmekte olduğunu kaydetti. Steinmeier daha sonra şunları kaydetti:“Bölgeye yaptığım bu seyahatte şunu ortaya koymak istiyorum; Almanya bir geçiş sürecinde fakat aynı zamanda güvenilir ve yapıcı bir uluslararası partner olmaya devam ediyor.”Görüşmelerde Suriye konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Steinmeier, Erdoğan’ın kendisine dün Suriye Geçici Yönetim Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye dair bilgi verdiğini aktardı. Steinmeier, kendisinin de yeni yönetimin kapsayıcı olmasının önemini ilettiğini söyleyerek, “Suriye'nin istikrarlı olması için (sürece) tüm etnik grupların katılması gerekir ve böylece Türkiye gibi başka ülkelere de göç etmiş olan insanların geri dönmesi için bu bir temel oluşturur” dedi.