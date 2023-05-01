Stephen Curry rekora doymuyor

Bu sonuçla birlikte seriyi de 4-3 kazanan Warriors, yarı finallerde Los Angeles Lakers ile eşleşti.



Warriors’ta Stephen Curry 50 sayı – 8 ribaund – 6 asist, Andrew Wiggins 17 sayı – 7 ribaund, Klay Thompson 16 sayı – 5 ribaund, Kevon Looney 11 sayı – 21 ribaund – 4 asist ile mücadele etti.



Kings‘te ise Domantas Sabonis 22 sayı – 8 ribaund – 7 asist, De’Aaron Fox 16 sayı – 3 ribaund – 6 asist, Malik Monk 14 sayı – 9 ribaund – 4 asist, Terance Davis 14 sayı – 3 ribaund – 3 asist ile oynadı.



Çeyrek Skorları:



1. Çeyrek: 31-30

2. Çeyrek: 27-26

3. Çeyrek: 23-35

4. Çeyrek: 19-29

