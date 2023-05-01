Samanyolu Haber /Spor / Stephen Curry rekora doymuyor /01 Mayıs 2023 08:43

Stephen Curry rekora doymuyor

NBA Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinin 7. maçında Sacramento Kings ile Golden State Warriors kozlarını paylaştı. Stephen Curry’nin 50 sayıyla 7. maçlar tarihinin en skorer performansını sergilediği maçtan Warriors. 100-120’lik skorla galip ayrıldı.

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Bu sonuçla birlikte seriyi de 4-3 kazanan Warriors, yarı finallerde Los Angeles Lakers ile eşleşti.

Warriors’ta Stephen Curry 50 sayı – 8 ribaund – 6 asist, Andrew Wiggins 17 sayı – 7 ribaund, Klay Thompson 16 sayı – 5 ribaund, Kevon Looney 11 sayı – 21 ribaund – 4 asist ile mücadele etti.

Kings‘te ise Domantas Sabonis 22 sayı – 8 ribaund – 7 asist, De’Aaron Fox 16 sayı – 3 ribaund – 6 asist, Malik Monk 14 sayı – 9 ribaund – 4 asist, Terance Davis 14 sayı – 3 ribaund – 3 asist ile oynadı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 31-30
2. Çeyrek: 27-26
3. Çeyrek: 23-35
4. Çeyrek: 19-29
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