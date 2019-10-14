Samanyolu Haber /Ekonomi / Sterlin AB'nin “Brexit uyarısı” sonrasında 3 ayın zirvesinden geriledi /14 Ekim 2019 10:43

Sterlin AB'nin “Brexit uyarısı” sonrasında 3 ayın zirvesinden geriledi

Sterlin, Avrupa Birliği (AB) müzakerecilerinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın planlarının ayrılık anlaşmasının temelini oluşturacak kadar iyi olmadığını belirtmesinin ardından üç ayın zirvesinden geriledi.

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İngiliz Sterlini, AB Baş Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'in AB hükümet temsilcilerini İngiltere'nin önerilerinin gerekeni karşılamadığı yönünde bilgilendirdiğinin belirtilmesi sonrasında önemli piyasa paralarının tamamı karşısında değer kaybetti.

Sterlin iki tarafın bir anlaşmaya varabileceğine dair iyimserliğin etkisiyle önceki iki günde yükseliş kaydetmişti. Yeni Zelanda Doları Japonya'daki tatil nedeniyle düşük hacimli işlemlerde gerilerken ABD Doları Columbus günü nedeniyle hacimsiz işlemlerde yükseldi.

Sydney'de St. George Bank kıdemli ekonomisti Janu Chan, “Geçen haftaki pozitif gelişmelere rağmen belki de Brexit konusunda hala birçok belirsizlik olduğuyla ilgili farkındalık arttı. Biz sterlinde kısa vadede epey belirsizlik ve volatilite bekliyoruz.” dedi.

Sterlin/dolar paritesi önceki iki seansta yüzde 3.8 yükselmesinin ardından yüzde 0.4 ekside 1.2613 seviyesinden işlem gördü. Parite Cuma günü 1.2707 ile 200 günlük hareketli ortalamasının hemen altından işlem gördü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta ABD – Çin arasında kısmi ticaret anlaşmasına varılmasının ardından güvenli varlık talebindeki düşüşle yüzde 0.5 gerilemesinin ardından yüzde 0.1 yükseldi.
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