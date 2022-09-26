Sterlin rekor düşük seviyede

Sterlin, İngiltere hükümetinin ekonomik sorunları çözmek için yeni borçlanmaya gidecek olmasının yarattığı güven kaybının ardından yatırımcıların dolara yönelmesiyle tarihi dip seviyeye geriledi.





İngiltere’de hükümet ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972’den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıkladı. Ülkede gelecek mali yılda uygulamaya girecek olan vergi indirimlerinin enflasyondaki yükselişi tetikleyebileceği tartışmaları başladı.





Halihazırda merkez bankalarının “şahin” hamlelerine devam edeceği beklentileri de Avrupa ekonomisinde durgunluk riskini artırdı. Öte yandan Sterlindeki keskin düşüşle de İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) değer kaybına acil bir yanıt vereceği beklentisi arttı.





İKİ GÜNDE YÜZDE 7 DEĞER KAYBETTİ

Sterlin yüzde 5 düşüşle 1,0327 dolara kadar gerileyerek 1985 yılında görülen dip seviyelerin de altına indi. Asya işlemlerinde görülen düşük hacimler nedeniyle düşüş sert olurken sterlin daha sonra 1,05 dolara yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti.





Sterlinde cuma günü ve bugün yaşanan toplam kayıp yaklaşık yüzde 7 oldu. Sterlinin dolar karşısındaki günlük kaybı ise yüzde 2,9 oldu. Sterlindeki keskin düşüşün güvenli liman olarak görülen dolara destek sağlamasıyla dolar diğer başlıca apara birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yükseldi.





DOLAR YÜKSELİYOR

Dolar endeksi Mayıs 2002’den bu yana ilk defa 114,58 seviyesini kaydetmesinin ardından 113,73’e geriledi, yine de geçen haftanın kapanışının yüzde 0,52 üzerinde kaldı.





Bununla birlikte doların diğer para birimleri karşısında da yükselmesi sterlinin Türk lirası karşısındaki hareketini yavaşlattı. Haftanın ilk gününde sterlin 19,43 TL’den işlem gördü.





DEVLET TAHVİLLERİNİN GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Birleşik Krallık devlet tahvilleri hükümetin açıkladığı vergi indirimlerinin ardından ülkenin mali olarak zorlanacağı kaygılarıyla cuma günü 30 yılın en büyük satışlarını gördü.





Birleşik Krallık’ın beş yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta 96 baz puan yükselerek, Refinitiv verilerine göre 1980’lerden bu yana görülen en büyük sıçramayı gerçekleştirirdi.