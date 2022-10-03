Sterlinde rüzgâr tersine döndü

Sterlin, İngiltere hükümetinin tepki çeken ‘gelir vergisinin yüksek dilimlerinde indirim’ planından vazgeçeceğine dair sinyaller nedeniyle yükseldi.





BBC’de yer alan haberde hükümetin tepki çeken vergi planından vazgeçebileceği aktarıldı. Haberin ardından, sterlin kazanımlarını artırarak yüzde 0,81 yükselişle 1,1251 dolara ulaştı. Sterlin/TL kuru ise haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde 20,9 seviyesinde işlem gördü.





MERKEZ BANKASI MÜDAHALE ETTİ

Sterlin geçtiğimiz hafta dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1,03'a gerilerken sonrasında İngiltere Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını artıracağı yönündeki söylentilerle birlikte kısmen toparlanmıştı.





Dün BBC’den Laura Kuenssberg’e konuşan İngiltere Başbakanı Liz Truss, “Temelleri daha iyi atmamız gerektiğini kabul ediyorum ve bundan gelecek için ders çıkardım” dedi.





HATASINI KABUL ETTİ

Truss, hükümetinin geçtiğimiz hafta açıkladığı tartışmalı “mini bütçesinde” hatalar yapıldığını kabul etti. Bütçe planı sterlini tarihi dip seviyelerine indirmiş ve piyasa kaosuna yol açmıştı. Ancak Truss politikalarının arkasında durdu.





Ekonomistler ise merkez bankası müdahalesiyle milyarlarca sterlini ekonomiye enjekte etmenin ve vergi indirimlerinin enflasyonu artırabileceği konusunda uyarmıştı. İsveç bankası Handelsbanken'in İngiltere ekonomisti Daniel Mahoney, “Bu hareket, zaten yüksek enflasyonun olduğu bir zamanda enflasyonu daha da kaşıyacak” değerlendirmesinde bulunmuştu.