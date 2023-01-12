Samanyolu Haber /Teknoloji / Steve Jobs istemiyordu… Apple’dan şaşırtan hamle /12 Ocak 2023 12:45

Steve Jobs istemiyordu… Apple’dan şaşırtan hamle

Bir zamanlar Steve Jobs'ın ergonomi açısından korkunç bulduğu ve karşı çıktığı değişikliğe Apple'dan onay çıktı. Şirket, Mac bilgisayarlarına dokunmatik ekranlar eklemeye çalışıyor.

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Apple, seneler sonra bir tabusunu yıkmaya ve kurucusunun da görüşlerine karşı bir tavır sergilemeye hazırlanıyor. Şirket, Mac’lere dokunmatik ekran getirmeye çalışıyor. Apple mühendislerinin projede aktif olarak yer alması, şirketin ilk kez dokunmatik ekranlı Mac üretmeyi ciddi olarak düşündüğünü gösteriyor.

Apple, on yılı aşkın bir süredir dokunmatik ekranların dizüstü bilgisayarlarda iyi çalışmadığını ve birisi dokunmatik arayüz istiyorsa iPad’in daha iyi bir seçenek olduğunu savundu. Hatta dokunmatik ekranlı Mac’lerin iPad satışlarını baltalayabileceğinden de endişelendi.

Ancak rakipler, Apple ile aynı fikirde değil ve bilgisayarlara giderek daha fazla dokunmatik ekran ekleyerek şirket üzerinde adeta baskı oluşturdu.

Özellikle son yıllarda Mac’in yeniden yükselişi, şirkete iPad’den daha fazla para kazandırırken Apple da seriyi mümkün olduğunca ilgi çekici tutmak istiyor.

2025’TE PİYASAYA ÇIKABİLİR
Bloomberg’in haberine göre; şirket ilk dokunmatik ekranlı Mac’i 2025’te piyasaya sürebilir. İlk olarak MacBook Pro ile tüketicinin karşısına çıkması beklenen yenilemenin bir parçası olarak Apple, ekranlarını organik ışık yayan diyot veya OLED teknolojisine taşımayı da planlıyor. Şirket şu anda Mac’lerinde LCD’ler kullanıyor. Gelişmiş parlaklık ve renk sunan bu ekranlar, 2024’ün ilk yarısında iPad Pro’ya da gelecek.

Yıllardır, bazı Apple müşterileri dokunmatik Mac’ler istiyor ve şirket bu kullanıcıları memnun etmek için daha önce girişimlerde de bulundu. 2016’da, klavyede işlevlerini kontrol eden sanal bir şerit olan Touch Bar’ı piyasaya sürdü.
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