Stichting Justice Square'den Türk Cezaevleri Raporu: Son 8 yıldaki hak ihlalleri anlatıldı

Stichting Justice Square tarafından hazırlanan Türkiye Cezaevleri Raporu yayımlandı. 2016 ila 2024 yılları arasında Türkiye’deki cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin anlatıldığı raporda çarpıcı veriler ve örnek vakalara yer veriliyor.





”Erdoğan rejiminin sistematik, ayrımcı ve nefret saikli gerçekleştirdiği uygulamaların uluslararası hukuk çerçevesinde insanlığa karşı suç teşkil edeceği açıkça vurgulanmaktadır.





Türk yargısı, bu yaşananlar karşısında tarafsızlığını yitirmiştir. Cezaevlerinde yaşanan ihlal ve işkenceleri soruşturmak, yargılamak yerine, kararları ile meşrulaştırmıştır.





Cumhuriyet Başsavcılıkları, sulh ceza hakimlikleri, Yargıtay gibi rejimin maşasına dönüşmüş yargı kurumları, verdikleri kararlar ile hak ihlallerinin cezasız kalmasını sağlarken; AİHS, Roma Statüsü ve diğer ulusal ve uluslararası hukuk normlarını ihlal etmektedirler.





Stichting Justice Square’in web sayfasında yayımlanan rapor için şu ifadeler kullanıldı:Bu rapor, insanlık onurunun yok sayıldığı bir sistemde, adaletin yeniden tesis edilmesi için güçlü bir çağrı niteliğindedir. Hasta tutuklu ve hükümlülerin haklarından, cezaevlerinde büyüyen çocuklara kadar pek çok sorunu detaylarıyla ele alarak, Türkiye’nin adalet ve insan hakları mücadelesine ışık tutmaktadır. İnsan hakları savunucuları, hukukçular ve toplumsal adaletle ilgilenen herkes için bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.”