Samanyolu Haber /Gündem / "Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar?" /15 Ocak 2022 00:37

"Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar?"

Yüklü miktarda gelen elektrik faturalarını eleştiren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor." ifadelerini kullandı.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar. Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi lideri Babacan, elektrik zamları sonrası gelen faturalara dikkat çekerek yurttaşların isyanını dile getirdi. Babacan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"BEŞTEPE SUSPUS, HENÜZ SUÇLAYACAK HAYALİ DÜŞMANI BULAMADILAR"

Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.
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