Samanyolu Haber /Gündem / Stokçulara ceza artırımı için AKP cephesinden yeni adım /10 Aralık 2021 22:12

Stokçulara ceza artırımı için AKP cephesinden yeni adım

Türkiye'de yukarı yönlü kru hareketleri ve yükselen enflasyon nedeniyle artan fiyatlar beraberinde stokçuluk iddialarını da getirdi. Bu kapsamda stokçuluk yaptığı tespit edilenlere uygulananan cezaların artırılması için AKP'li vekiller tarafından Meclis'e yeni bir teklif sunulacağı belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan ve Ayşe Sayın imzası taşıyan habere göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında yaptığı, "Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" açıklamasının ardından, stokçularla ilgili yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor.

AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde, mevcut mevzuatta yer alan stokçulara yönelik para cezasının artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, "Şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Buna fırsat veremeyiz" demişti.

Erdoğan, Çarşamba günü yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada da "stokçulara fırsat vermeyeceklerini" belirterek, bu konuda yeni yasal düzenleme yapılacağının işaretini verdi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından AKP grup yönetimi de, bu konuda düzenleme içeren yasa teklifi hazırlamak için hızlı bir çalışma yürüttü.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre AKP'nin yakında TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı tek maddelik düzenleme ile, mevcut mevzuatta stokçulara yönelik verilen para cezalarının artırılması öngörüldü.

"Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"da değişiklik öngören yasa teklifi ile piyasada daralma meydana getirici, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL cezada üst sınır artırılacak.
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