Stoklar doldu taştı, petrolü koyacak yer bulamıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ticari ham petrol stokları geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi.





Amerika'nın ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.





Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.





Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 1 milyon varil (yüzde 0,4) artarak 263,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 3,5 milyon varil artacağı yönündeydi.





Benzin stokları bir önceki hafta 4,9 milyon varil artış göstermişti.





PETROL ÜRETİMİ AZALDI





ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 743 bin varil azalışla 4,94 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 546 bin varil düşüşle 2,89 milyon varile geriledi.





Aynı dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 110 bin varil düştü. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 11-17 Nisan haftasında yaklaşık 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.





ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.





Ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.