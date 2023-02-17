Stoltenberg deprem bölgesinde

, Ankara’dan sonra geldiği Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından karşılandı.Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la birlikte helikopterle Hatay'da depremin verdiği zararı havadan gözlemledi ve NATO'nun İskenderun’da konteyner şehir kuracağı bölgede incelemelerde bulundu.Akar, yardım çalışmalarında hayati bir rol oynayan İncirlik Hava Üssü'nü ve depremlerden ciddi şekilde etkilenen İskenderun'u kapsayan ziyareti boyunca Stoltenberg’e eşlik etti. Stoltenberg, yardımları desteklemek ve koordine etmek için sahada bulunan NATO personeli ile de görüştü.Stoltenberg ayrıca NATO'nun Hatay’da geçici konutlar kurduğunu ve önümüzdeki gün ve haftalarda binlerce çadırı Türkiye'ye taşımak için müttefiklerinin stratejik hava ikmal kabiliyetlerini kullanılacacağını vurguladı.Stoltenberg sabah saatlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya geldi.Stoltenberg, ilk olarak Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.Stoltenberg, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, deprem felaketinden sonra Türkiye ve Suriye’ye dayanışma mesajları vermek için geldiğini söyleyerek, “Bu felaket ittifakımızın topraklarında, NATO’nun kurulmasından bu yana yaşanan en ölümcül, en korkunç felakettir” dedi.Türk halkına başsağlığı dileyen NATO Genel Sekreteri, NATO’nun acil durum koordinasyon merkezinin verdiği hızlı tepkiyi ve desteği anlatarak, NATO müttefiklerinin her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.Stoltenberg ittifak ülkelerinde bağış kampanyalarının da yürütüldüğünü kaydederek, “NATO üyesi olmaya aday Finlandiya ve İsveç’in de gösterdiği dayanışma çok önemli. İsveç gelecek ay uluslararası bağışçılar konferansı düzenleyecek. Burada bu bölgenin yeniden yapılandırılmasına ve desteklenmesine odaklanılacak. Zaman müttefiklerin yan yana durma ve destek verme zamanıdır” diye konuştu.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylamasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:“Hem İsveç hem Finlandiya’nın başvurusunu onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum. Her iki ülke de Madrid’de üçlü mutabakat imzalandıktan bu yana önemli adımlar attılar. Ancak tabii Türkiye’nin de son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu biliyorum ve hiçbir müttefikin de bu endişeleri gözardı ettiğini düşünmüyorum.”NATO için terörle mücadelenin önemli bir madde olduğunu vurgulayan Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla uluslararası terörle mücadele kapasitesinin artacağına inandığını söyledi.İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin aynı anda onaylanıp onaylanmaması gerektiğine ilişkin ise NATO Genel Sekreteri iki ülkenin de başvurusunu onaylama zamanının geldiği yönündeki görüşünü yineleyerek, şunları söyledi:“Temel konu birlikte onaylanıp onaylanmamaları değil, temel konu mümkün olduğunca kısa sürede İsveç ve Finlandiya’nın üye olması. Kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in İsveç’te yakılmış olmasının Türkiye’de büyük reaksiyonlar ortaya çıkardığını biliyorum, bunu anlıyorum. Kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bunu şiddetle kınadım. İsveç’in buna benzer eylemleri engellemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç hükümeti ve Başbakanı'nın bu eylemleri net bir şekilde kınamış olmasının olumlu olduğunu düşünüyorum.”Stoltenberg, günün sonunda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunun karar vereceğinin, bunun Türkiye’nin kararı olacağını vurguladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bu süreçteki verdiği destek için Stoltenberg’e teşekkür ederek, “Sahadaki arama-kurtarma personelinin 3 bin 500’den fazlası NATO müttefiklerimizden geldi. Acil insani ihtiyaçları karşılamak üzere ayni ve nakdi yardımlarda bulundular” dedi.NATO’nun envanterinde bulunan kış koşullarına uygun konteyner ve çadırları Türkiye’ye gönderdiğini anlatan Çavuşoğlu, 3 bine yakın kişiye barınma imkanı sağlayacak bu projenin ilk etapta 6 ay hizmet vereceğini, gerekirse uzatılabileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu konteyner ve çadır kentlerin İskenderun ve Hatay’da kurulacağını kaydetti.