Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik zamanı geldi

Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Artık İsveç ve Finlandiya’nın tam üye olarak NATO’ya katılması lazım” dedi.







Türkiye Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya gelen Stoltenberg, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ndeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.





Konuya ilişkin konuşan Stoltenberg, “Türkiye’nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ediyorlar. Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç terör örgütlerine katılımı engellemek için yeni adımlar atıyor. Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Artık İsveç ve Finlandiya’nın tam üye olarak NATO’ya katılması lazım. Bu zor zamanlarda bunu tamamlamamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.