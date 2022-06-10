Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidiyor

Mayıs ayında NATO'ya birlikte üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik Türkiye'nin çekincelerinin aşılması için görüşme trafiği tam hız sürüyor.







DW Türkçe'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 12-13 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'te temaslarda bulunacağı açıklandı. Stoltenberg'in Pazar günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve diğer üst düzey yetkililerle görüşeceği , Pazartesi günü İsveç'e geçerek Başbakan Magdalena Andersson ve hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.





"Rusya'dan tehdit riski görmüyoruz"

Diğer yandan bugün bir açıklama yapan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Türkiye'nin çekincelerine rağmen İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a katılacaklarına inandığını belirtti. "Türkiye'nin teröristlere dair meşru endişeleri bulunduğunu" söyleyen Geoana, "İsveç ve Finlandiya'nın saflarımıza katılacağına güçlü bir şekilde inanıyoruz" dedi.





Geoana, üyelik süreci tamamlanıncaya kadar İsveç ve Finlandiya'ya NATO tarafından güvenlik garantileri verilmesiyle ilgili bir soruyu da, Rusya'dan bu ülkelere yönelik gerçek bir tehdit riski görmedikleri şeklinde yanıtladı.





NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Rusya'nın şu aşamada bu iki ülkeye karşı askeri anlamda saldırganlaşma niyeti ya da kapasitesi bulunduğuna dair bir işaret görmüyoruz" ifadesini kullandı.