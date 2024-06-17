Samanyolu Haber /Dünya / Stoltenberg'den dikkat çeken Çin uyarısı: /17 Haziran 2024 20:50

Stoltenberg'den dikkat çeken Çin uyarısı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'a resmi ziyareti kapsamında Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmasında Çin hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki konuşmasında Çin'e sert uyarılarda bulundu. Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor" diyerek, Çin'in faaliyetlerini NATO müttefiklerinin maliyetli hale getirmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, Çin'in Rusya'ya destek verdiğini ve aynı zamanda Kuzey Kore ve İran ile de yakın ilişkiler kurduğunu belirtti. Stoltenberg, "Çin ikisini birden elde edemez" diyerek, Pekin yönetiminin yön değiştirmemesi durumunda NATO müttefiklerinin harekete geçmeye hazır olacağını vurguladı.

Stoltenberg ayrıca Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkardığını ve NATO üyelerinin çoğunun bu yıl GSYH'sinin yüzde 2'sini savunmaya ayıracağını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Stoltenberg, Moskova'nın "bizi bekleterek vazgeçiremeyeceğini" ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine yakınlaştırılacağını belirtti.
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