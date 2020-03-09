Samanyolu Haber /Gündem / Stoltenberg'ten dikkat çeken açıklama /09 Mart 2020 20:16

Stoltenberg'ten dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ağır bir sığınmacı yükü yaşıyor. Esad yönetimi görülmemiş bir insani ızdıraba neden olmuştur. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunması için üzerine düşeni yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Stoltenberg daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir. Türkiye’nin Suriye sınırı, NATO’nun da güney sınırıdır. Türkiye NATO’ya, NATO da Türkiye’ye güç katmaktadır” dedi.

Stoltenberg ise “Türkiye ağır bir sığınmacı yükü yaşıyor. Esad yönetimi görülmemiş bir insani ızdıraba neden olmuştur. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunması için üzerine düşeni yapıyor” ifadelerini kullandı.
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