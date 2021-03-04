Samanyolu Haber /Gündem / Newyork'taki 'Stop Erdoğan'a Ankara'da jet soruşturma /04 Mart 2021 16:53

Newyork'taki 'Stop Erdoğan'a Ankara'da jet soruşturma

Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için New York'ta Times Meydanı'nda yayınlanan "Stop Erdoğan' ilanları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için dünyaca meşhur Times Meydanı'nda dev reklam panolarında yayınlanan afişlere Ankara'dan soruşturma açıldı. Dijital panolarda 'Stop Erdoğan, 5000 Women + 780 babies Prison' (Erdoğan'ı durdurun ve 5000 kadın ve 780 bebek cezaevinde yazan afişler yayınlanmıştı.

AKP'de rahatsızlığa sebep olan ilanlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilanları veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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