Strasbourg’da tramvaylar çarpıştı: Kazada 5’i ağır 30 kişi yaralandı





KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR





5’İ AĞIR 30 YARALI





RAY DEĞİŞTİREREK DURAN TRAMVAYA ÇARPTI

Fransa’nın Strasbourg kentinde Gare Centrale istasyonunda iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i ağır 30 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.Strasbourg kentinde Gare Centrale istasyonunda meydana gelen olayda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, yaralıları kurtarmak ve olay yerinde gerekli müdahaleleri yapmak için yoğun çaba sarf etti.Olayda 5’i ağır 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.Bölgedeki itfaiye ve kurtarma hizmetleri, X platformu üzerinden yaptıkları açıklamada, Gare Centrale istasyonundaki tramvay kazasına müdahale ettiklerini duyurdu. Ayrıca, acil durum ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bölgeye girişleri kısıtladı.Yerel medya kaynaklarına göre, kaza, tramvaylardan birinin ray değiştirerek tünelde duran diğer bir tramvayla çarpışması sonucu meydana geldi. Kazanın şiddeti, tramvaylarda büyük hasara ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı. Kaza ile ilgili çıkan yerel haberlerde, tramvay sürücülerinden birinin hayatını kaybettiği iddia edilse de bu bilgi henüz yetkililer tarafından doğrulanmadı.