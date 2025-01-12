Strasbourg’da tramvaylar çarpıştı: Kazada 5’i ağır 30 kişi yaralandı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Strasbourg kentinde Gare Centrale istasyonunda meydana gelen olayda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, yaralıları kurtarmak ve olay yerinde gerekli müdahaleleri yapmak için yoğun çaba sarf etti.
5’İ AĞIR 30 YARALI
Olayda 5’i ağır 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bölgedeki itfaiye ve kurtarma hizmetleri, X platformu üzerinden yaptıkları açıklamada, Gare Centrale istasyonundaki tramvay kazasına müdahale ettiklerini duyurdu. Ayrıca, acil durum ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bölgeye girişleri kısıtladı.
RAY DEĞİŞTİREREK DURAN TRAMVAYA ÇARPTI
Yerel medya kaynaklarına göre, kaza, tramvaylardan birinin ray değiştirerek tünelde duran diğer bir tramvayla çarpışması sonucu meydana geldi. Kazanın şiddeti, tramvaylarda büyük hasara ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı. Kaza ile ilgili çıkan yerel haberlerde, tramvay sürücülerinden birinin hayatını kaybettiği iddia edilse de bu bilgi henüz yetkililer tarafından doğrulanmadı.