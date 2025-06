Strazburg’dan net mesaj! Avrupa Konseyi’ne Türkiye için harekete geçin uyarısı

Bold Medya'dan Özkan Yazar'ın haberine göre Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bu yıl dördüncü kez düzenlenen eylemde, binlerce insan hakları savunucusu daha kararlı biçimde “Herkes için Adalet” talep edecek.

























AİHM Kararları Uygulanmıyor









Türkiye'de Keyfi Gözaltılar Sürüyor

Açıklamada ayrıca, AİHM’in Yalçınkaya kararına rağmen, aynı temelsiz suçlamalarla sadece 26 Eylül 2023’ten bu yana Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla en az 6.503 kişinin daha özgürlüğünden mahrum bırakıldığına dikkat çekildi.

















Peaceful Actions Kimdir?

Uluslararası insan hakları örgütü olan Peaceful Actions öncülüğünde ve birçok Avrupalı sivil toplum kuruluşunun katılımıyla haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikte, AİHM’in bağlayıcı kararlarının Türk yargısı tarafından görmezden gelindiği hatırlatılacak. Avrupa Konseyi’nden, AİHM kararlarının Türkiye hükümeti tarafından uygulanması için daha somut ve etkili adımlar atılması istenecek.Strazburg’daki buluşmaya ilişkin açıklama yapan Peaceful Actions, uygulanmayan AİHM kararları sebebiyle temel hakların güvencesi olan hukuka saygının ortadan kalktığını ve hukukun üstünlüğünün ise yalnızca kağıt üzerinde kaldığını belirtti.Açıklamada; “Yıllardır özgürlüklerinden yoksun, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında verilen hak ihlali kararları ile yüz binlerce insanın hukuksuz mahkumiyetini ortaya koyan Yalçınkaya kararı, Türk yargısı tarafından görmezden gelinmektedir. Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı ve siyasi baskının adaletin önüne geçtiğine her geçen gün daha yakından şahit olmaktayız. Bu açık hukuk tanımazlık karşısında sessiz kalamayız. ‘Herkes için adalet’ istiyorsak, öncelikli olarak AİHM kararları uygulanmalı.” denildi.Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu seçilmiş muhalif belediye başkanlarına yönelik siyasi tutuklama kararı ile kayyım atamaları, gazetecilerin susturulması, hukuksuzlukları protesto edenlere orantısız şiddet ve kolluk güçlerinin siyasallaşması da eylemin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Etkinlikte, Türkiye’de demokrasinin temel ilkelerinin aşındığı ve adalet mekanizmasının siyasal baskılarla işlevsiz hale geldiği de vurgulanacak.AİHM’in Yalçınkaya kararında açıkça vurgulanan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine rağmen, her gün onlarca kişinin Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla keyfi şekilde gözaltına alındığının altı çizilen açıklamada, “Temelsiz terör suçlamaları artık çocuklara, özellikle kız öğrencilere kadar uzanmaktadır. Kürt siyasi hareketi üyeleri ve Kürt gazeteciler, yaptıkları açıklamalardan sonra terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alınmaktadır. Hükümeti eleştiren gazeteciler ‘halkı yanıltıcı bilgi yaymakla’, protesto yapan öğrenciler ise ‘cumhurbaşkanına hakaretle’ suçlanmaktadır. Bu baskı ve korku iklimine sessiz kalamayız. Kanunlara saygılı kolluk kuvvetleri ve siyasetten bağımsız bir yargı olmadan, ‘herkes için adalet’ mümkün değildir. Yine geliyoruz. Çünkü ‘adalet’ istiyoruz. Şimdi istiyoruz. ‘Geç gelen adalet, adalet değildir.’” ifadelerine yer verildi.Son olarak cezaevlerinde tutulan insanların yeterli tıbbi bakıma erişemediğine dikkat çeken Peaceful Actions, şu ifadelere yer verdi:“Dışarıdaki aileler ise toplumsal dışlanma, damgalanma ve ciddi ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Adaletsizliklere zamanında müdahale edilmediği için mağduriyetler daha da derinleşmektedir. Türkiye’de siyasallaşan yargı sistemi, insan hakkı ihlalleri için bir çözüm sunmamaktadır. Ancak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, otoriterliğin baskısı altında bulunan on binlerce insan için hala temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olma niteliğini korumaktadır.Bu umudu canlı tutmak için Avrupa Konseyi’ne sesleniyoruz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulandığından emin olma görevinizi yerine getirin. Türkiye’ye, altına imza attığı yükümlülükleri hatırlatın ve gereğini yapması için harekete geçin.”Peaceful Actions, Avrupa merkezli bir platform olup, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek insan hakları için farkındalık oluşturmayı ve harekete geçmeyi amaçlamaktadır. “Başkaları baskı altındayken kimse özgür değildir” anlayışıyla hareket eden platform, insan hakları ihlalleri mağdurlarına ses olmayı ve küresel ölçekte yerel ortaklarla bir ağ kurarak sürdürülebilir barışı desteklemeyi hedeflemektedir. Yerel barış inşacılarının çalışmalarını görünür kılmak ve onları uluslararası toplulukla buluşturmak da amaçları arasındadır.