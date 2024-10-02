Samanyolu Haber /Dünya / Strazburg'da Adalet Yürüyüşü: Avrupa Konseyi'ne 'acil eylem çağrısı' /02 Ekim 2024 10:49

Strazburg'da Adalet Yürüyüşü: Avrupa Konseyi'ne 'acil eylem çağrısı'

Strazburg tarihi bir buluşmaya daha sahne oluyor. Adalet arayan binlerce aktivist, yüzbinlerce insanın sesine ses olmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi önünde bir araya geliyor.

SHABER3.COM

Peaceful Actions Platformu bu yıl da Strazburg’da yeni bir barışçıl protesto daha organize ediyor. Bu yıl 3.sü düzenlenen organizasyonda “GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR!” sloganıyla Avrupa Konseyi acil eyleme geçmeye davet edilecek.

Anayasa hukuku hocası Hüseyin Demir, Strazburg'daki Adalet Yürüyüşü’nün amacını şu sözlerle açıkladı: ‘’Türkiye’de yüz binleri etkileyen AİHM kararının Türkiye’de uygulanmasını sağlayacak olan Avrupa Konseyi’ne sesleneceğiz. Sesleri kesilmiş mağdurların mücadele isteğini burada göstereceğiz.’’






Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame tarafından kaçırılıp hapse atılan siyasi tutsak Paul Rusesabagina’nın kızı Carine Kanimba destek mesajında şunları söyledi:

“Türkiye’de 2 milyon insan haksız yere “terörist’ suçlamasıyla karşı karşıya. Bu hukuksuzluğa karşı ben de sizin yanınızdayım.”




Alman Gazeteciler Cemiyeti’nin (DJV) Federal Başkanı Prof. Dr. Frank Überall da bizi yalnız bırakmamıştı!
@ueberalltv

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni harekete geçmeye çağırıyoruz."



Meksikalı gazeteci Vania Pigenutt destek mesajı paylaşmıştı:

"Erdoğan rejiminin uyguladığı baskının farkındayım. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olamaz. Hapisteki meslektaşlarımla dayanışma içerisindeyim ve onlara bolca sevgi ve motivasyon gönderiyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Strazburg'da Adalet Yürüyüşü: Avrupa Konseyi'ne 'acil... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:12