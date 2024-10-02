Strazburg'da Adalet Yürüyüşü: Avrupa Konseyi'ne 'acil eylem çağrısı'

Peaceful Actions Platformu bu yıl da Strazburg’da yeni bir barışçıl protesto daha organize ediyor. Bu yıl 3.sü düzenlenen organizasyonda “GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR!” sloganıyla Avrupa Konseyi acil eyleme geçmeye davet edilecek.







Anayasa hukuku hocası Hüseyin Demir, Strazburg'daki Adalet Yürüyüşü’nün amacını şu sözlerle açıkladı: ‘’Türkiye’de yüz binleri etkileyen AİHM kararının Türkiye’de uygulanmasını sağlayacak olan Avrupa Konseyi’ne sesleneceğiz. Sesleri kesilmiş mağdurların mücadele isteğini burada göstereceğiz.’’



















Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame tarafından kaçırılıp hapse atılan siyasi tutsak Paul Rusesabagina’nın kızı Carine Kanimba destek mesajında şunları söyledi:



“Türkiye’de 2 milyon insan haksız yere “terörist’ suçlamasıyla karşı karşıya. Bu hukuksuzluğa karşı ben de sizin yanınızdayım.”



















Alman Gazeteciler Cemiyeti’nin (DJV) Federal Başkanı Prof. Dr. Frank Überall da bizi yalnız bırakmamıştı!

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"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni harekete geçmeye çağırıyoruz."









Meksikalı gazeteci Vania Pigenutt destek mesajı paylaşmıştı:



"Erdoğan rejiminin uyguladığı baskının farkındayım. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olamaz. Hapisteki meslektaşlarımla dayanışma içerisindeyim ve onlara bolca sevgi ve motivasyon gönderiyorum."

