Strazburg'da tarihi buluşma: Geciken adalet, adalet değildir!

Strazburg tarihi bir buluşmaya daha sahne oluyor. Adalet arayan binlerce aktivist, yüzbinlerce insanın sesine ses olmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi önünde bir araya geliyor.





Türkiye'de son yıllarda yaşanan adaletsizlik artık uluslararası arenada da kabul görüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere birçok önemli noktada Türkiye'deki hukuksuzluklar tescil edildi. Buna karşın AİHM’in Kavala, Demirtaş ve Yalçınkaya kararları Türkiye'de iktidar ve yargı tarafından hala yok sayılıyor ve kararlar uygulanmıyor. AİHM’in yok sayılmasına karşın Avrupa Konseyi tarafından herhangi bir tepki gösterilmiyor. Türkiyede adalet gecikmeye devam ediyor. Bu gecikmeler, Türkiye’deki durumu her geçen gün kötüleştiriyor.





26 Eylül 2023’teki Yalçınkaya kararından bu yana 4.349 kişi yani günlük ortalama 50 kişi AİHM’nin suç teşkil etmediğini teyit ettiği eylemler nedeniyle tutuklandı. Henüz 18 yaşında bile olmayan kız çocukları, bovling oynamak, internetten yemek siparişi vermek, namaz kılmak, arafe günü salavat okumak gibi sözde suçlamalarla yargılanıyor. Ayrıca yüzlerce kadın, yaşlı, hasta ve altı yaşın altındaki çocuk da siyasi sebeplerle hâlâ cezaevinde bulunuyor. Bunun yanında 3.000’den fazla eğitim kurumu kapatıldı ve en az 32 milyar dolarlık özel mal varlığı iade edilmedi.





BİNLERCE İNSAN ADALET İÇİN STRAZBURG'DA OLACAK





Peaceful Actions Platformu işte bu gerekçelerle bu yıl da Strazburg’da yeni bir barışçıl protesto daha organize ediyor. Bu gerekçeyle mazlumların ve mağdurların sesi olmak isteyen binlerce insan Strazburg'da olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi önündeki protestolarla bir kez daha adalet çağrısı yapılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yavaş işleyişi, Avrupa Konseyi'nin görevlerini yapmada yetersiz tavrı protesto edilecek.





Barışçıl gösteri öncesinde Peaceful Actions Platformu'nun yaptığı destek çağrısında ise “Avrupa’nın kalbinde, Avrupa’nın farklı ülkelerinden İnsan Hakları Dernek ve Platformları ve insan hakları savunucuları bir kez daha seslerini yükseltmeye hazırlanıyor. 2 Ekim 2024 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirilecek olan üçüncü gösteri, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor” denildi.





Gösterinin ana temaları ise “AİHM kararlarının Türkiye tarafından uygulanmaması, terörle mücadele yasalarının yaygın kötüye kullanımı, insani yardım faaliyetlerinin suç sayılması, hukukun üstünlüğünün aşınması” olarak belirlendi.





Organizatörler, “GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR!” sloganıyla Avrupa Konseyi’ni acil eyleme geçmeye davet edecekler. AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli olan Konsey’in, Türkiye’nin bu tutumuna karşı sessiz kalmasının Avrupa’nın insan hakları sistemini zayıflattığı vurgulanıyor.





Diğer yandan gazeteci Nurullah Kaya, daha önceki yıllarda olduğu gibi, farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirmeye devam ediyor. İngiltere’den yola çıkan Nurullah Kaya ve beraberindeki aktivistler, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek ve adaletin bir an önce uygulanması için yaklaşık 900 kilometre bisiklet sürerek Strazburg’a gidiyor.